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ننتظر في الأيام المقبلة إتاحة «تنسيق الدبلومات الفنية 2021 » على بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية الصناعية وشهادات الثانوية الفنية التجارية وشهادات الثانوية الفنية الزراعية، وأيضا شهادات الثانوية الفنية للسياحة والفنادق.

بوابة الحكومة المصرية

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أيام رابط بوابة الحكومة المصرية «تنسيق الدبلومات الفنية 2021»، لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية «الدبلومات»، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللجنة العليا لتنسيق الجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وذكر المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات بمختلف الشهادات الفنية بعد الانتهاء من اختبارات القدرات.

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تنسيق الجامعات 2021

وقال إنه سيتم ذلك من خلال لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 المتاح عبر شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن الموقع متاح لطلاب جميع الشهادات منذ البدء في مراحل تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تخصيص 10% لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بها وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي سيتم تحديدها لهم للتنسيق مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.

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خطوات التسجيل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

يقوم الطالب أو الطالبة، بتسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، واختيار أيقونة المرحلة الثالثة من التنسيق، ثم يقوم الطالب بكتابة بياناته لتسجيل رغباته كاملة «الاسم» و«الرقم القومي»، وكتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية الفنية، وكتابة محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها.

ملحوظة: يجب الاستعانة بالقائمة الخاصة بالكليات المتاحة وذلك لتسجيل الرغبات، وعدم نسيان الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة.

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