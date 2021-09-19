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البعثة الأثرية: اكتشاف أدوات لطقوس دينية بمعبد تل الفراعين في كفر الشيخ (صور)

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البعثة الأثرية: اكتشاف أدوات لطقوس دينية بمعبد تل الفراعين في كفر الشيخ (صور) البعثة الأثرية: اكتشاف أدوات لطقوس دينية بمعبد تل الفراعين في كفر الشيخ (صور)

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اكتشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد تل الفراعين بوتو بمحافظة كفر الشيخ، بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد، وذلك ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان إعلامي، مشيرا إلى أن هذا الكشف يُعد من الاكتشافات الهامة نظرا لأنها تضم الأدوات التي استخدمت فعليا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور، ويرجح أنه تم وضعها بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبه من الرمل في جنوب معبدالالهة واجيت بتل الفراعين بوتو.

وأضاف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن هذا الكشف يضم جزء من عمود من الحجر الجيري على هيئة المعبودة حتحور، ومجموعة من المباخر المصنوعة من الفيانس أحدهما برأس المعبود حورس، ومجموعة من الصلاصل التي استخدمت في الطقوس الدينية والاحتفالية للمعبودة حتحور، وتماثيل صغيرة للمعبودة تاورت والمعبود جحوتي، وكرسي صغيرة للولادة، وحامل قرابين كبير الحجم، وعين اوجات من الذهب الخالص، وبقايا قشور ذهبية استخدمت في تذهيب بعض القطع الأخرى.

وأشار إلى أن البعثة اكتشفت مجموعة رائعة من المناظر المصورة على العاج لسيدات تحملن القرابين، ومناظر الحياة اليومية لأفراس الدلتا بما فيها من نباتات وطيور وحيوانات، وعتب كبير من الحجر الجيري عليه نصوص هيروغليفية بالنقش الغائر، وجزء من لوحة ملكية لملك يؤدي طقوس دينية بمعبدبوتو، وبعض القطع مسجل عليها نصوص وأسطر هيروغليفية، والألقاب الخمسة للملك بسماتيك الأول، واسم الملكين «واح ايب رع» و«أحمس الثاني» من ملوك الأسرة ٢٦.

وقال الدكتور حسام غنيم، مدير عام آثار كفر الشيخ ورئيس البعثة، إن البعثة اكتشفت أيضا مبنى ضخم من الحجر الجيري المصقول من الداخل يمثل بئر للماء المقدس المستخدم في الطقوس اليومية، كما تم الكشف عن الطبقات العليا للتل من حمام بطلمي من الطوب الأحمر عليه طبقة بلاط، ويتكون من صالة بانيو وحوض للمياه ومكان لتسخين المياه، والحمام كله يخضع لدورة مائية على أعلى مستوى من حيث تزويده بالمياه أو صرفها خارجه.

بوتو
بوتو
بوتو
بوتو
بوتو
بوتو
بوتو
بوتو

المصرى اليوم

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