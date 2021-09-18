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برعاية وزير الرياضة.. مبادرة «7 الصبح» في مراكز شباب كفر الشيخ

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برعاية وزير الرياضة.. مبادرة «7 الصبح» في مراكز شباب كفر الشيخ برعاية وزير الرياضة.. مبادرة «7 الصبح» في مراكز شباب كفر الشيخ

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تجولت كاميرا مبادرة «7 الصبح» بعدد من مراكز شباب كفر الشيخ رصدت مشاركه متميزة لفرق الكاراتيه، كرة القدم، وغيرها من الألعاب والمهارات مثل لعبة الشطرنج، شد الحبل، وشهدت إجراء مسابقات حفظ القران الكريم بمراكز الشباب ضمن أنشطة المبادرة، وتشارك مراكز شباب المحافظة بالمبادرة بالرياضة الصباحية لتقديم مفهوم جديد للرياضة أسلوب حياة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك».

أشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالتنوع والتجديد الذي تحرص عليه مراكز الشباب في تنفيذ خطط الأنشطة والفعاليات والقيام بدورها في تطوير قدرات ومهارات النشء والشباب بتقديم البرامج التثقيفية، الرياضية والترفيهية في ثوب جديد يضمن استمرارية النجاح والتميز لمراكز شباب كفر الشيخ.

تقام المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبدالجابر، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة الدكتور عبادة الجزار، عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب .عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

المصرى اليوم

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