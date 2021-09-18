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القومي للبحوث : نسبة الانتحار فى 1.29 شخص لكل 100 ألف نسمة

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القومي للبحوث : نسبة الانتحار فى مصر 1.29 شخص لكل 100 ألف نسمة القومي للبحوث : نسبة الانتحار فى 1.29 شخص لكل 100 ألف نسمة

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قالت سالي عاشور، مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن بعض الإلكترونية تسببت في انتحار عدد من الأطفال.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتحار ظاهرة حضارة ولكنه بدأ ينتشر في الريف، والذكور أكثر ميلا

وأكدت سالي عاشور، مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة الانتحار في هي 1.29 شخص لكل 100 ألف نسمة في عام 2018.

وأوضحت، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد حالات الانتحار في مصر بلغت 4 حالات ل كل 100 شخص، معلقة: أرقام غير دقيقة لكونها تعتمد على تقديرات وليس أرقام.

المصرى اليوم

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