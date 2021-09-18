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الكشف الطبي المجانى على 2442 مواطنا خلال قافلتين في أسوان

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الكشف الطبي المجانى على 2442 مواطنا خلال قافلتين في أسوان الكشف الطبي المجانى على 2442 مواطنا خلال قافلتين في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان عدد 2 قافلة طبية إحداهما بنجع الحجر التابع لمركز دراو، والأخرى بقرية عرب كيما التابعة لمركز كوم أمبو وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل تقديم الرعاية والخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ولاسيما في المناطق النائية وأيضاً القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» حيث نجحت القوافل التي استمرت يومين بكل قرية في إجراء الكشف الطبى المجانى على 2442 مواطن.

ضمت أعمال كل قافلة تقديم خدمات علاجية أخرى للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة للتحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، بمتابعة من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة .

المصرى اليوم

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