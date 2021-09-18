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نادين: وفاة سعاد حسني سبب اعتزالي.. ومكالمة منى زكي وراء عودتي

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نادين: وفاة سعاد حسني سبب اعتزالي.. ومكالمة منى زكي وراء عودتي نادين: وفاة سعاد حسني سبب اعتزالي.. ومكالمة منى زكي وراء عودتي

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قالت الفنانة نادين إن اعتزالها الباليه أصعب عليها من اعتزال الفن، مضيفة: «كان أهون يقطعوا لي صباع وما أتركش الباليه».

وأوضحت نادين، خلال برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة، أن مكالمة هاتفية مع منى زكي سبب عودتها الفن، وتابعت: «قالت لي في التليفون معايا فيلم وليكي دور مكتوب عليكي، وقولت ليها انتي مش واخدة بالك إني اعتزلت من 17 سنة، فقالت لي اللى زينا مش بيعتزل، والكلمة دي هزتني جدا، وقولت ليها لأ، قالت لي مفيش حاجة اسمها لأ.. فكري وارجعيلي تاني».

وأضافت: «ابني كان معايا وسامع المكالمة وقولت له أنا سيبت الفن علشانكم، فقال لي واحنا بنقول لك ارجعي، وتحدثت مع زوجي، وقال لي أنا لم أتدخل في قرار اعتزالك ولو عاوزه ترجعي ارجعي».

واستطردت: «زوجي هو عمدة أبوقرقاص في المنيا، واتقابلنا في الإسكندرية واعترف لي بحبه، وأنا عجبنى فيه الهيبة بتاعته وخفة دمه وهو عمدة مودرن، وبنحس إننا مش متجوزين وكأننا مخطوبين».

وقالت نادين: «وفاة الفنانة سعاد حسني كانت ناقوس خطر بالنسبة لي، وأصبت بصدمة وقولت أنا عمري ما هبقى زيها، لازم أترك المجال واتجهت لمجال آخر وقررت الاعتزال»، مضيفة: «قررت اعتزال الفن لأنني لم أستطع تقديم كل الأدوار لأن عندي محاذير، واعتذرت عن أعمال كثيرة لهذا السبب».

وتابعت: «بداية عملي كممثلة كان من خلال الفوازير، وكان وقتها هناك عرض باليه هيتقدم بمناسبة انطلاق القمر الصناعى نايل سات، وحضره صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، والمخرج يحيى العلمي، وطلب الشريف يجيبوني، وكنت رافضة الموضوع وكلمني المخرج العلمى وقالى جربي بس الفوازير دي، ووافقت فعلا».

المصرى اليوم

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