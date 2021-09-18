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إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في الإسماعيلية

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إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في الإسماعيلية إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في الإسماعيلية

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بحملة مكبرة برئاسة اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة. وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية. بتنفيذ حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعدى بمساحة ٤٥ فدانا على أراضى ولاية الثروة السمكية بقرية ٣٠ يونيو .


وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز الوحدات المحلية بإستمرار أعمال التفتيش والمتابعة لأراضى أملاك الدولة التابعة للمحافظة وذلك لحمايتها من أي تعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة حيال المخالفين.

في إطار تنفيذ الموجة الـ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على املاك وأراضى الدولة على مستوى المحافظة بأكملها وسرعة إزالة أية تعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتعديين .

المصرى اليوم

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