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محافظ أسوان يطالب المسؤولين بالاستماع للمواطنين

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محافظ أسوان يطالب المسؤولين بالاستماع للمواطنين محافظ أسوان يطالب المسؤولين بالاستماع للمواطنين

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مستمرة لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولى مديريات الخدمات المختلفة بتحقيق التلاحم المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم للعمل على وضع الحلول الجذرية والعاجلة لها، حيث تم تنظيم مؤتمر جماهيرى لمسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقرية أبوالكوبانية، سبقها عقد مؤتمر مماثل بقرية غرب أسوان.

وشهدت المؤتمرات التي حضرها ممثلي جمعيات تنمية المجتمع وأهالى القرى عرض العديد من المطالب والاحتياجات على المسؤولين، الذين أكدوا على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع رفع بعض المطالب إلى محافظ أسوان لسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل .

المصرى اليوم

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