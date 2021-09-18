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أستاذ علم النفس : بعض الأمهات يعتقدن أن مرض التوحد «حسد»

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أستاذ علم النفس : بعض الأمهات يعتقدن أن مرض التوحد «حسد» أستاذ علم النفس : بعض الأمهات يعتقدن أن مرض التوحد «حسد»

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طالبت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن، بعدم إطلاق لفظ جريمة على المنتحر، معللة على وجهة نظرها قائلة «يكفيه ما هو فيه».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العديد من المنتحرين لم يمنعهم حفظهم للقرآن أو صلاتهم من الانتحار.

وأكدت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، أن هناك فرقا بين التدين والالتزام بالشعائر الدينية وبين الأزمات والمشاكل النفسية التي يعانيها الفرد.

وأردف خلال لقائها على قناة صدى البلد، أن أكثر المنتحرين كتبوا خطابات لله جاء فيها: «إحنا جايين لك يا رب»، مردفة «بعض الأمهات لا يمكنها معرفة مرض التوحد وتعتقد أنه حسد».

المصرى اليوم

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