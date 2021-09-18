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كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد بـ700 ألف دولار بسبب جروس

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كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد الزمالك بـ700 ألف دولار بسبب جروس كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد بـ700 ألف دولار بسبب جروس

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تحدث الإعلامي كريم شحاتة، عن القضية بين والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرو القدم بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك تطورات بتلك القضية في الفترة الحالية.

وأكد كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «كريستيان جروس، حصل على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار».

وأكمل: «جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، ولم يحضر محامي الزمالك للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس من جانب محكمة الكاس».

المصرى اليوم

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