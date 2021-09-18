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حملة مكثفة للنظافة في دسوق بكفر الشيخ

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حملة مكثفة للنظافة في دسوق بكفر الشيخ حملة مكثفة للنظافة في دسوق بكفر الشيخ

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شهدت مدينة دسوق اليوم تحت إشراف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مدينة دسوق حملات نظافة وحل مشاكل الصرف وتطهير صفايات الأمطار، واستمرار العمل على تكثيف حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.


كما تمت متابعة حل مشاكل الصرف الصحى تنسيقا مع نائب رئيس المدينة أحمد عيسى بالتنسيق مع المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد جاويش، رئيس الصرف الصحي ومنتصر عبدالرحيم مسؤول الصيانة، بجميع أحياء المدينة.

المصرى اليوم

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