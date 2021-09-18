خبير اقتصادي : الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وناجحة في كل المجالات

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عبر مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، بتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المواطنين الإنساني خاصة الأطفال، مؤكدا أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين بالأفعال وليس بالكلام.

وأضاف مايكل نصيف، في تصريحات تلفزيونية، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة للجميع في كافة المجالات، لافتا إلى أن مصر والمصريين محظوظين بالرئيس السيسي الرئيس، مشير إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وناجحة في مختلف المجالات.



في السياق نفسه أشار، إلى أن الاقتصاد المصري يسير للأمام في ظل جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم وهو إنجاز حقيقي يحسب للدولة المصرية وقيادتها.