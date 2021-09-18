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فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة سموحة التاريخية

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فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة سموحة التاريخية فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة سموحة التاريخية

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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تفاصيل الصفقة التاريخية، التي سيتم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الصفقة التاريخية التي من المنتظر توقيعها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري العام الإسباني، وكان برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي، اللاعب موجود في حاليا، وما زالت تفاصيل الاتفاق داخل دايرة المفاوضات».

يذكر أن سموحة تعاقد خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن مع كل من مصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب اشرف، لاعبي نادي .

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق.

وحصل سموحة على خدمات أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ومحمد عبدالعاطي، لاعب خط وسط نادي وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع.

المصرى اليوم

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