رويترز: ناقلة إيرانية تفرغ 33 ألف طن محروقات في سوريا على أن تنقل لاحقا للبنان

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جي بي سي نيوز :- قالت خدمة Tanker Trackers الإلكترونية لتتبع شحنات النفط اليوم الثلاثاء إن لديها صورا تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تقوم بإفراغ زيت الوقود في ميناء بانياس السوري لنقلها إلى لبنان.

وقالت الخدمة على تويتر إن الناقلة، والتي لا يمكنها توصيل شحنتها بحرا بشكل مباشر إلى لبنان، ذهبت إلى بانياس في سوريا لنقل الشحنة برا".

وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنة نقل لتوصيلها إلى لبنان.

وتعاني لبنان من أزمة وقود منذ أشهر، ولكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قام بتشكيل حكومة جديدة يوم الجمعة.

وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلقت لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها.

رويترز