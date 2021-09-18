ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملات لـ«بيطري أسوان»

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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مديرية الطب البيطري التي استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة، من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشدداً على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.

وأوضح الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تم تنفيذ حملة تفتيش مكبرة علي محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمدينه كوم أمبو، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في ضبط 120 كجم لحوم بقري وضاني بلدي ومجمدات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير 4 محاضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطه كوم أمبو، وجاري اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.