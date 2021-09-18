أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملات لـ«بيطري أسوان»

Print
ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملات لـ«بيطري أسوان» ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملات لـ«بيطري أسوان»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مديرية الطب البيطري التي استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة، من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشدداً على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية.

وأوضح الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تم تنفيذ حملة تفتيش مكبرة علي محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بمدينه كوم أمبو، لافتاً إلى أن الحملة نجحت في ضبط 120 كجم لحوم بقري وضاني بلدي ومجمدات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها، مع تحرير 4 محاضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطه كوم أمبو، وجاري اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟