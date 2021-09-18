محطات عسير المعالجة للمياه تفوق 5 مناطق مجتمعة

مياه معالجة
وكشفت إحصائية وزارة البيئة والزراعة والمياه عن إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة والتي بلغت 1.863,468,445 مليار م³، حيث استحوذت مدينة الرياض على أكثر كمية معالجة بـ537.758 مليون م³، وحلت العاصمة المقدسة وجدة والطائف ثانيًا بـ455.935 مليون م³، والشرقية ثالثا بـ437.919 مليون م³، والمدينة المنورة رابعًا بـ106.094 ملايين م³، والقصيم خامسًا بـ81.476 مليون م³.
إحصائيات
وبينت الإحصائيات، تصدر الباحة كأقل المناطق كمية مياه صرف صحي معالجة بـ935.495 ألف م³، وحلت نجران ثانيا بـ5.346 ملايين م³، والحدود الشمالية ثالثا بـ8.246 ملايين م³، والجوف رابعًا بـ17.256 مليون م³، وجازان خامسًا بـ24.690 مليون م³.
الأكثر والأقل
واستحوذت منطقة عسير على أكثر محطات معالجة مياه الصرف بـ19 محطة معالجة، تليها الشرقية بـ17 محطة، وتساوت محافظات الرياض وجازان بـ14 محطة لكل منهما، والباحة 9 محطات، فيما تصدرت محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية أقل المحطات معالجة بمحطة معالجة وحيدة، تليها الجوف ثانيًا بمحطتين، ونجران، وحائل، والحدود بـ3 محطات لكل منهم.
1.8 مليار مياه صرف صحي معالجة
116 محطة معالجة في مناطق المملكة
مدينة الرياض الأكثر كمية معالجة
محطات عسير تفوق 5 مناطق مجتمعة
محافظات مكة أقل المحطات معالجة
الأكثر معالجة:
مدينة الرياض: 537.758 مليون م³
العاصمة المقدسة وجدة والطائف: 455.935 مليون م³
الشرقية: 437.919 مليون م³
المدينة المنورة: 106.094 ملايين م³
القصيم: 81.476 مليون م³
الأقل معالجة:
الباحة: 935.495 ألف م³
نجران: 5.346 ملايين م³
الحدود الشمالية: 8.246 ملايين م³
الجوف: 17.256 مليون م³
جازان: 24.690 مليون م³
الأكثر محطات معالجة:
عسير: 19
الشرقية: 17
الرياض: 14
جازان: 14
الباحة: 9
الأقل محطات معالجة:
محافظات منطقة مكة المتبقية: 1
الجوف: 2
نجران: 3
حائل: 3
الحدود الشمالية: 3