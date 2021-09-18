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«وصف نصف المصلين في المسجد بالمتطرفين».. تفاصيل إعفاء مدير «أوقاف الإسماعيلية» من منصبه

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«وصف نصف المصلين في المسجد بالمتطرفين».. تفاصيل إعفاء مدير «أوقاف الإسماعيلية» من منصبه «وصف نصف المصلين في المسجد بالمتطرفين».. تفاصيل إعفاء مدير «أوقاف الإسماعيلية» من منصبه

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قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التحقيقات جارية في واقعة الشيخ صبري عبادة، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، التي حدثت خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد الإسماعيلية، وأعقبها حالة من الهرج داخل المسجد.

وتابع عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك مخالفات إدارية كبيرة تم اكتشافها في مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

وأكد عبدالعزيز أن وزارة الأوقاف تقف على مسافة واحدة من جميع الأئمة على مستوى الجمهورية.

واستطرد أن المخالفات التي تم اكتشافها من هيئة التفتيش، استدعت إعفاء عبادة من منصبه، موضحًا أن هناك مخالفات ينظرها القضاء حاليًا.

وأضاف أنه تم إيقاف الشيخ صبري عبادة لما حدث من اللغط وإثارة الجمهور، وتسبب في غضب واستياء أهالي محافظة الإسماعيلية بعد وصف نصف المصلين بالمسجد أنهم متطرفين.

ولفت إلى أنه لم يتسن حتى الآن التعرف على من تعدى الشيخ صبري عبادة، مبديًا في الوقت ذاته رفض الوزارة لنهج تعامل عبادة مع رواد المسجد.

المصرى اليوم

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