رئيس الوزراء اللبناني يطالب بمنع إسرائيل من التنقيب عن الغاز عند حدود بلاده

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طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزير خارجيته عبدالله بوحبيب، «إجراء الاتصالات اللازمة» مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وأضاف ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، إنه «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».

وفي 14 سبتمبر الجاري أعلنت شركة «هاليبرتون» فوزها بمناقصات للحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش البحري قبالة ساحل إسرائيل والتي تعد منطقة متنازع عليها مع لبنان.

وطلب وزير الخارجية اللبناني، من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي وسفارة الولايات المتحدة ببيروت (الدولة الراعية للمفاوضات)، التأكد من أن إسرائيل لا تعتزم التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها مع لبنان.

و قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء مناقصات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها يمثل نقضاً لا بل نسفاً لـ«اتفاق الاطار» الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.