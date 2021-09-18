تسابق لهدايا وتذكارات اليوم الوطني

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تستعد المملكة بكافة أطيافها من مواطنين ومقيمين للاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني السعودي 91، إذ بدأت الاستعدادات على قدم وساق من شراء الإعلام والتذكارات واللوحات والبروشورات والعديد من المنتجات والهدايا.

أسعار منافسة

وشهد شارع السويلم في قلب العاصمة الرياض ازدحاما وإقبالا كثيفا من المواطنين والمقيمين لشراء تلك الهدايا والتذكارات، حيث غلب اللون الأخضر على معظم المحلات نظرا لتنوع المحال المختصة التي تشتهر ببيع مختلف الهدايا بأسعار منافسة ورخيصة، ولوحظ توافد الأطفال بشكل كبير مع عائلاتهم واختيارهم للملابس واللوحات والأعلام.

يوم ممتع

وتتسابق معظم المحلات لطرح منتجات جديدة وغير تقليدية ومختلفة ومبتكرة من طريقة عرض البالونات وتزيينها، إضافة إلى أنواع متعددة من البروشوررات واللوحات والزينة التي يتم تعليقها، كما توجد أيضا توزيعات الطعام وحوامل للمشروبات ومفارش وستيكرات منوعة الأشكال والأحجام.

وأوضح نايف العنزي أحد المتسوقين أنه لا بد على كافة العائلات السعودية الاستعداد لليوم الوطني وشراء التذكارات والأعلام لأن حب الوطن لا يقارن بشيء آخر ولا يساويه أي فرحة أخرى.

وعن خططه لهذا اليوم افاد بأنه سيمضيه برفقة العائلة والتجول في العاصمة وقضاء يوم ممتع، أما الطفلة آفين التي كانت برفقة والديها وإخوانها فقالت إنها سعيدة بشراء الهدايا والتذكارات للاحتفال باليوم الوطني.

فعاليات متنوعة

وأكد سعيد محمد أحد المتسوقين والذي كان متواجدا في السوق إنه جاء للتسوق للاحتفال باليوم الوطني وقام بشراء العديد من المنتجات والتذكارات، خصوصا الأعلام، حيث إنه يخطط للعديد من الفعاليات التي سيقيمها مع عائلته صغارا وكبارا لتكتمل سعادتهم وفرحتهم بالاحتفال باليوم الوطني.

تكثيف مروري

وشهد شارع السويلم تواجدا مكثفا لدوريات المرور لتنظيم السيارات، خاصة أن الشارع ممنوع الوقوف به على الجانبين، ولا يتوفر به أي مواقف مما جعل السيارات التي تقف بالقرب من المحال عرضة للمخالفة المرورية.