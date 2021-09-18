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بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي

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بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي

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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، لحسم التعاقد مع كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع إدارة نادي وادي دجلة، من أجل الحصول على خدمات كريم الدبيس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وزذلك بناءًا على طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

ويسعى مسؤولي النادي السماوي، لحسم صفقة «الدبيس» خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد العروض المغرية التي تلقاها اللاعب في افترة الأخيرة على رأسها من النادي الأهلي، بالإضافة إلى تلقيه عرضًا من أحد الأندية البلجكية.

وكان الأهلي قريبًا من حسم التعاقد مع اللاعب صاحب الـ18، في الفترة الجارية، ولكن توقفت الصفقة بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

يُذكر أن بيراميدز دعم صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع كل من عبدالله مجدي، جناح نادي المقاصة والتونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي الإسماعيلي.

المصرى اليوم

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