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تزوير ماركات الملابس بشقة سكنية

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تزوير ماركات الملابس بشقة سكنية تزوير ماركات الملابس بشقة سكنية
واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقة سكنية تمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام «الملصقات» بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء «البغدادية» تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيرًا إلى ضبط (21,738) ملصقًا، و(1240) من الملابس الجاهزة خلال مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.

وفي ذات السياق تمكنت الأمانة من رصد منزل شعبي بنطاق البغدادية جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة في تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة، حيث جرت مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع، وأكد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.


الوطن السعودية

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