محمد فضل ممثلاً عن المقاولون في انتخابات رابطة الأندية

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فوض مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، محمد فضل، مهاجم ذئاب الجبل السابق، لتمثيل النادى في انتخابات رابطة أندية القسم الأول، المقرر لها يوم 19 سبتمر الجاري.

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وكان نادي البنك الأهلي رشح أيضًا محمد فضل، ليكون ممثلاً للنادي في انتخابات رابطة الأندية.

تجتمع الجمعية العمومية لرابطة الأندية المحترفة في الدورى المصرى اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس إدارة الرابطة بعد انتهاء مسابقة الدوري العام وقبل بداية الموسم الجديد.