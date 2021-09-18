عروض جوية في اليوم الوطني

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تتأهب وزارة الدفاع السعودية للمشاركة في احتفالات البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 من خلال تنفيذ عروض جوية بمشاركة العديد من تشكيلات القوات الجوية الملكية السعودية. وتبدأ العروض يوم الإثنين 1443/‏‏02/‏‏13 الموافق 2021/‏‏09/‏‏20 في كل من جدة والطائف.

ويشهد يوم الخميس 1443/‏‏02/‏‏16 انطلاق عروض احتفالية في كلٍّ من الرياض وأبها وتبوك، ويوم الجمعة 1443/‏‏02/‏‏17 تقوم طائرات مقاتلة للتشكيل 91 بعروض جوية في مدينة الباحة. كما تقام يوم السبت 1443/‏‏02/‏‏18 عروضٌ جوية في الخبر والجبيل.

وتشارك 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، التي من المقرَّر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري. ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها في تويتر، صورًا لأربع طائرات مطلية بلون العلم السعودي من طراز تايفون typhoon، تورنيدو Tornado، إف-15 إس F-15s، وإف-15 سي F-15c.