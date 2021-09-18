رسميًا.. فاركو يُعلن تعاقده مع عمرو جمال

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أعلن نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن تعاقده رسميًا مع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكر القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو، مع عمرو جمال، لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق.

وتأتي صفقة عمرو جمال، لتكون الصفقة رقم 14 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز، وأحمد مودي من مصر المقاصة، ورامى صبرى مدافع إنبى، وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، ومحمد صبحي، حارس مرمى الزمالك.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.