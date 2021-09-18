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تأجيل محاكمة متهمين بـ«تهريب المهاجرين» إلى إيطاليا لدور أكتوبر

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تأجيل محاكمة متهمين بـ«تهريب المهاجرين» إلى إيطاليا لدور أكتوبر تأجيل محاكمة متهمين بـ«تهريب المهاجرين» إلى إيطاليا لدور أكتوبر

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قررت محكمة القاهرة تأجيل محاكمة متهمين في اتهامهما بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا لدور أكتوبر المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة النزهة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية.

كما أنهما شرعا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوبًا صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة.

المصرى اليوم

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