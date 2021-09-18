قصور الثقافة تناقش المشاريع التسويقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، فعاليات اليوم الأول من مناقشة المشاريع التسويقية لأنشطة الهيئة عبر المنصات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي المقدمة من دارسي الورشة التدريبية «التسويق الإلكتروني المجموعة الثالثة».

وبدأت رئيس الإدارة المركزية حديثها بتهنئة المشاركين للوصول إلى المرحلة الأخيرة من الورشة، والتى تقديم عرض لمشروعاتهم التي تتضمن تطبيقاً ومثالًا حياً لكل ما درسوه، ومؤكدة أن اللقاء بمثابة درب ممهد للوصول بالهيئة إلى أعلى الدرجات، والتي يتطلع كل واحد منا للمضي قدماً بها إلى التقدم والرقي.