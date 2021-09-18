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لقاءات أدبية ومحاضرات بالمنيا

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لقاءات أدبية ومحاضرات بالمنيا لقاءات أدبية ومحاضرات بالمنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية ولزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم وثائقى بعنوان «أرض الرسالات»، بجانب ورشة أعمال فنية بالفوم الملون بمكتبة الطفل بالقصر، كماعقد نادى أدب قصر ثقافة ملوى الندوة الإسبوعية ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات الإبداعية بعنوان «كيف تكتب القصيدة» إدارها الكاتب محمد سيد رئيس النادى، بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين وهم عاطف عبدالعظيم، عاطف شعبان، ابراهيم منير، ممدوح أحمد، صبرية عربى، محمود رفعت، رمضان ابو الليل، مصطفى عبدالعليم، أحمد سيد، والاستماع إلى إبداعات الأدباء .

أقام بيت ثقافة جاهين محاضرة بعنوان «جيش قوي شرطه قويه رسالة ردع» قدمها الشاعر مختار عبدالفتاح، وتحدث قائلا: بقاء الامم مرتبط بقوة جيوشها وقدرتها على الدفاع عن مقدراتها، وقوة شرطتها وقدراتها على حماية الجبهة الداخلية، بينما قدم بيت ثقافة ديرمواس مناقشة كتاب بعنوان «الصخور والتعدين»، تناول الكتاب الصخور التي تغطى الأرض ويطلق عليها معادن، وينشأ عن الطقس اشياء يطلق عليها صخور، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب «أمين المكتبة»، وتناولت المناقشة ما هي وظيفتة والمهام التي يقوم بها وصفاته، بجانب مناقشة كتاب بعنوان «عالمنا المزدحم» بمكتبة قلوصنا الثقافية.

المصرى اليوم

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