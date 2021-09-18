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أرقام مانشتسر سيتي ضد ساوثهامبتون: تعثر سلبي وعقم هجومي مقلق لـ جوارديولا

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أرقام مانشتسر سيتي ضد ساوثهامبتون: تعثر سلبي وعقم هجومي مقلق لـ جوارديولا أرقام مانشتسر سيتي ضد ساوثهامبتون: تعثر سلبي وعقم هجومي مقلق لـ جوارديولا

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سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي على ملعبه امام ساوثهامبتون في مباراة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وفشل حامل اللقب في كسر تكتلات دفاع الضيوف، على الرغم من صناعتهم 12 فرصة تهديفية، من بينهم فرصتين محققتين، لكن كل ذلك لم يتم تتويجه بهدف على الأقل.

وحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء في الدقيقة 62 نتيجة تدخل من كايل واكر على المهاجم أدم أرمسترونج، وحصل الظهير الأيمن الإنجليزي على بطاقة حمراء، لكن تقنية الـVAR تدخلت لتلغي قرار ركلة الجزاء وبالتالي تلغي قرار طرد مدافع مانشستر سيتي.

وعادت تقنية الـVAR بقرار مهم في الدقيقة 91 عندما ألغت هدف لأصحاب الأرض عن طريق رحيم سترلينج بداعي التسلل، ليسقط حامل اللقب في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه.

رجل المباراة:

حصل روبن دياز على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء قوي من قلب الدفاع البرتغالي لصالح مان سيتي.

دياز مرر 75 تمريرة بشكل سليم وبدقة 90%، وربح 6 من 8 إلتحامات هوائية، وأعترض التسديد في 4 مناسبات وقطع الكرة في 3 مناسبات، وصنع فرصتين للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر سيتي وجه تسديدة واحدة فقط على المرمى خلال المباراة بأكملها ضد ساوثهامبتون (عن طريق فيل فودين في الدقيقة 90)، أقل عدد تسديدات على المرمى له في مباراة بالبريميرليج منذ 8 مارس 2017 ضد ستوك سيتي (تسديدة واحدة ايضًا).

- رحيم سترلينج هو تاسع لاعب يلعب مباراته رقم 200 مع مانشستر سيتي في البريميرليج، وهو ثاني إنجليزي يحقق ذلك بعد الحارس جو هارت (266).

- قائد ساوثهامبتون جيمس وارد براوس لعب مباراته رقم 100 على التوالي في البريميرليج ليكون اللاعب – بعيدًا عن حراس المرمى – رقم 9 الذي يحقق هذه السلسلة في عهد المسابقة. (فرانك لامبارد لديه الرقم الأكبر بعدد 164 مباراة متتالية).

المصرى اليوم

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