هجوم خط الغاز يقطع الكهرباء في دمشق

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تعرضت العاصمة السورية دمشق وضواحيها لانقطاع الكهرباء بعد ما وصفه وزير الكهرباء غسان الزامل بهجوم على خط للغاز، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الزامل قوله إن الكهرباء ستعود إلى دمشق خلال ساعة وباقي المناطق تدريجياً، وذلك بعد خروج محطة توليد «دير علي» من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي. وأضاف في اتصال مع قناة السورية، حدث انخفاض كبير مباشر بضغط الغاز أدى إلى خروج محطة توليد «دير علي»، التي تغذي أكثر من 50% من الحمل نتيجة اعتداء على خط الغاز، لافتاً إلى أنه لم يعرف حتى الآن تفاصيل الاعتداء.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن خروج محطة توليد «دير علي» من الخدمة جاء نتيجة هبوط ضغط الغاز جراء اعتداء على خط الغاز المغذي للمحطة، ما أدى إلى انخفاض التردد وخروج محطات التوليد تباعاً من الخدمة، وحدوث فصل عام للشبكة الكهربائية. وبينت الوزارة أن محطة توليد «دير علي» لن تعود للخدمة حالياً نتيجة الاعتداء على خط الغاز، وستتم الاستعاضة عنها بمحطتي جندر والناصرية الغازية ريثما يتم إصلاح أضرار الاعتداء من قبل الورش التي توجهت على الفور إلى المكان.