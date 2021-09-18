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السودان يضبط أسلحة قادمة من ليبيا

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السودان يضبط أسلحة قادمة من ليبيا السودان يضبط أسلحة قادمة من ليبيا
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، عن ضبطها شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا. ونقلت قوات الدعم السريع في بيان لها عن قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، المقدم الركن علي أحمد محمود عووجه، تصريحه للصحفيين بأن وحدة «متحرك درع الصحراء» المنتشرة عند حدود السودان مع وليبيا أرسلت دوريات إلى منطقة سيف البارلي عند المثلث الحدودي، عقب تلقيها معلومات أن أنشطة عصابات لتجارة السلاح هناك.

وتابع الضابط أن دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت على بعد ثلاثة كيلومترات عن تلك المنطقة مع العصابات المذكورة ونفذت عملية لمطاردتها تمكنت خلالها من مصادرة سيارتين من نوع GMC على متنهما 36 بندقية كلاشنيكوف وصندوق قنابل يدوية من طراز «كورنت»، إضافة إلى مدفع «دوشكا» وسبعة قاذفات «أر بي جي» وعدد كبير من الذخائر المختلفة.

وأكدت قوات الدعم السريع توقيف أربعة من عناصر تلك الإصابات خلال العملية، بينهم مواطنان ليبيان، مضيفة أنه تم التحقيق معهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.


الوطن السعودية

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