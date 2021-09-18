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تحرير 194 محضرا ومصادرة 14 شيشة وتطهير 204 منشآت في الغربية

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تحرير 194 محضرا ومصادرة 14 شيشة وتطهير 204 منشآت في الغربية تحرير 194 محضرا ومصادرة 14 شيشة وتطهير 204 منشآت في الغربية

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قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار السيد وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

أسفرت الحملات عن مصادرة 14 شيشة وتحرير 194 محضر متنوع ما بين «114 عدم ارتداء كمامة، 34 نظافة، 3 بيئة، 43 إشغال» بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 1 مركز للدروس الخصوصية وتطهير 204 منشآت.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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