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تعليق مثير من خالد الغندور على بكاء سعد سمير بعد رحيله عن الأهلي

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تعليق مثير من خالد الغندور على بكاء سعد سمير بعد رحيله عن الأهلي تعليق مثير من خالد الغندور على بكاء سعد سمير بعد رحيله عن الأهلي

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الأسبق، على بكاء سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء وداع زملائه في غرفة ملابس ملعب مختار التتش قبل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وانتقل سعد سمير إلى نادي فيوتشر، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للحظة بكاء سعد سمير، معلقًا: «دائما هذه اللحظات التي تنم على الحب والانتماء للمكان اللي صنع تاريخك وشاهد على مرحلة تكوينك كلاعب بتكون لحظات تاريخية أحبها واشجعها بعيدا عن الأموال الطائلة التي تتحكم في معظم اللاعبين إلا من رحم ربي».

المصرى اليوم

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