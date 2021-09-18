أرقام بيرنلي ضد أرسنال: براعة أوديجارد تمنح الجانرز انتصارًا صعبًا

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حقق أرسنال فوزًا صعبًا خارج قواعده بنتيجة 1-0 ضد بيرنلي في مباراة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج.

ويدين أرسنال بنتيجة الفوز لصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من خلال ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب ببراعة، ليسجل هدفًا غاليًا للجانرز.

وأنقذت تقنية الـVAR الضيوف من فرصة هدف محقق في الدقيقة 69 بعد أن احتسب الحكم انطوني تايلور ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يعود للشاشة المخصصة له في الملعب ويلغي القرار لعدم وجود مخالفة على الحارس أرون رامسدال.

رجل المباراة:

حصل أوديجارد على أعلى تقييم من سوفا سكور بفضل هدفه الوحيد الحاسم.

أوديجارد مرر 53 تمريرة بدقة 87% وصنع فرصتين للتهديف وربح 3 إلتحامات من أربع إلتحامات أرضية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أرسنال فاز بمباراتين متتاليتين بنتيجة 1-0 في البريميرليج (ضد نورويتش وضد بيرنلي) للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

- بيرنلي بدون فوز في أخر 13 مباراة لهم على ملعبهم في البريميرليج، وبدون فوز في أخر 10 مباريات على ملعبهم ضد أرسنال في الدوري.

- مارتن أوديجارد سجل الهدف رقم 40 لأرسنال من ضربة حرة مباشرة في عهد البريميرليج، وهو اللاعب رقم 17 المختلف الذي يحقق ذلك لصالح الجانرز.

فقط نيوكاسل (19)، إيفرتون ومانشستر سيتي (18 لاعب لكل فريق) لديهم عدد هدافين أكثر من الجانرز على مستوى مسجلي الضربات الحرة المباشرة في عهد البريميرليج.