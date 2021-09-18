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الأهلي يوافق على طلب موسيمانى بخصوص المدرب الجديد

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الأهلي يوافق على طلب موسيمانى بخصوص المدرب الجديد الأهلي يوافق على طلب موسيمانى بخصوص المدرب الجديد

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وافقت إدارة النادى الأهلى، على تحمل راتب الجنوب إفريقي كايلا سولومون مخطط الأحمال الجديد الذي انضم للجهاز الفنى بعد ما رفض موسيمانى تحمل راتبه ورضخت الإدارة لطلب المدير الفنى لتجنب الصدام قبل مواجهة السوبر المحلى.

فيما تعقد لجنة التخطيط جلسة مع المدير الفنى عقب مواجهة طلائع الجيش لفتح ملف المدرب العام بعدما تجدد الخلاف على هوية المدرب حيث رفض موسيمانى فكرة الاستعانة بمدرب محلى بينما تتمسك لجنة التخطيط بضم مدرب من أبناء الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة رشحت أسماء جديدة سيتم عرضها على موسيمانى خلال الجلسة يتصدرهم محمد عظيمة، ورضا شحاتة بجانب استمرار طرح اسم علاء ميهوب.

المصرى اليوم

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