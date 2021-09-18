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ما هو السؤال الذي لم تجب عليه منصة إحكام؟

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ما هو السؤال الذي لم تجب عليه منصة إحكام؟ ما هو السؤال الذي لم تجب عليه منصة إحكام؟
على الرغم من تواصل الكثيرين مع منصة إحكام وحصولهم على إجابات كافية على أسئلتهم الخاصة بالنظر في طلبات التملك للعقارات المحياة، إلا أن هناك سؤالا واحدا لم تجب عليه المنصة وهو كيفية الحصول على الصكوك للأراضي التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالمنصة ومن الجهة المسؤولة عن ذلك، وتكتفي إحكام بالرد على المستفسرين بالقول إن "المنصة فقط تنظر في طلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم 21679 وتاريخ 9/ 11/ 1387 هـ".

وفي رصد أجرته "الوطن" على العديد من التساؤلات الخاصة بالمراجعين الذين يرغبون في التقدم إلى المنصة للحصول على صكوك خاصة بالعقارات التي لا تنطبق عليها الشروط، ترد المنصة بقولها على هؤلاء المراجعين بأن هذه الاستفسارات خارج اختصاص لجان إحكام.

يذكر أن لجان إحكام بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 5/ 5/ 1442 هـ وتنتهي المهلة في هذا الإطار في نفس التاريخ من العام الهجري الحالي.


الوطن السعودية

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