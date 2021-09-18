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تنكيس علم الجزائر حدادا على بوتفليقة

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تنكيس علم الجزائر حدادا على بوتفليقة تنكيس علم الجزائر حدادا على بوتفليقة
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تنكيس علم البلاد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السبت، حدادا على وفاة رئيس الجزائر السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن التليفزيون الحكومي الجزائري في وقت سابق، وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وتولى رئاسة الجزائر في 1999. واستقال بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على إعلان نيته تولي فترة رئاسية خامسة، وبقائه ما يقارب 20 عاما في الحكم، من عام 1999 حتى 2019، ويعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.


الوطن السعودية

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