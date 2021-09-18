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مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91

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مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91 مدير عام "تقني عسير" يهنئ القيادة باليوم الوطني 91
قال "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها"

مدير عام

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "تقني عسير"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية .

وقال "الحفظي"، في تصريح له بهذه المناسبة: "تعيش مملكتنا الحبية أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب".

وأضاف أن معالم التنمية وشواهد التطوير في كل شبر من وطننا العزيز، تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، والبذل والنماء، اجتمع لصنعها حنكة المسؤول وولاء المواطن، فنِعِما بنِعَم لا تعد ولا تحصى.

وبيّن مدير عام "تقني عسير" أن قصة اليوم الوطني التي تتابع في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدا لله ـرحمهم الله جميعًاـ ووصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

وفي نهاية حديثه، دعا الدكتور سليمان الحفظي، الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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