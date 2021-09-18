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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة توسكر الكيني في دور الـ32 من البطولة، وذلك بعدما تأهل الفريق الكيني للدور نفسه، عقب فوزه على أرتا سولار بطل جيبوتي بثلاثية دون رد في لقاء إياب الدور التمهيدي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في جيبوتي بين توسكر وأرتا سولار قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق ليتأهل الفريق الكيني لدور الـ32 بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر أحد يومي 15-16 أكتوبر المقبل في كينيا، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 22-23 من الشهر ذاته بالقاهرة.