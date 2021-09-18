قنصلية الصين في العاصمة البرازيلية تطالب بالتحقيق في هجوم استهدفها بعبوة ناسفة

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طلبت القنصلية العامة الصينية في ريو دي جانيرو السلطات البرازيلية إجراء تحقيق في الهجوم الذي استهدف مقر البعثة الدبلوماسية بعبوة ناسفة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم السبت على موقعها: «تدين القنصلية العامة الصينية بشدة عمل العنف الفظ هذا. تطلب البعثة القنصلية، التي تخوض اتصالا دائما مع السلطات البرازيلية، تحقيقا دقيقا في الهجوم ومعاقبة المذنب بالتوافق مع القانون إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقلا».

وأشار البيان إلى أن «تطوير العلاقات الصينية البرازيلية دون أي صدمات يصب في المصالح المحورية لكلا البلدين»، مشددا على أن «المؤامرات من قبل المجموعات القليلة جدا، التي تحاول تدمير الصداقة بين الصين والبرازيل لن تنجح».

مساء الخميس ألقى رجل مجهول عبوة ناسفة على مقر القنصلية العامة للصين في ريو دي جانيرو وتمكن بعد ذلك من الفرار من موقع الحادث، الذي أسفر فقط عن إضرار أبواب البعثة دون وقوع أي إصابات.