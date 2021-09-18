أخبار عاجلة

مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد -
14 عاما على الهواء -
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور) -
3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة -
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن -
تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة" -
جدل مناهج رابعة ابتدائى الأمهات تسأل عن محتوى المواد الجديدة..وكل التفاصيل الخاصة بطرق تقييم الطلاب -
يهدد بكارثة.. إخلاء عقار مائل مكون من 14 طابق فى الهرم.. بسبب بركة مياه -
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد عودة حسام عاشور لتدريبات الاتحاد

Print
تعرف على موعد عودة حسام عاشور لتدريبات الاتحاد تعرف على موعد عودة حسام عاشور لتدريبات الاتحاد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، عمليات التأهيل عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي والتي حرمته من المشاركة مع فريقه هذا الموسم أملا بالعودة للملاعب في أقرب وقت.

وكان عاشور قد أصيب في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي التي أقيمت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حيث خرج متأثرا بتلك الإصابة، وأثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليُمنى.

وتأكد عودة اللاعب للملاعب بعد شهرين وهي المدة المتبقية من مرحلة التأهيل التي خاضها في أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، بعد موافقة عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، ومحمد عنان طبيب الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور)

وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور)

وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية