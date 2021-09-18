تعرف على موعد عودة حسام عاشور لتدريبات الاتحاد

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بدأ حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، عمليات التأهيل عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي والتي حرمته من المشاركة مع فريقه هذا الموسم أملا بالعودة للملاعب في أقرب وقت.

وكان عاشور قد أصيب في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي التي أقيمت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حيث خرج متأثرا بتلك الإصابة، وأثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليُمنى.

وتأكد عودة اللاعب للملاعب بعد شهرين وهي المدة المتبقية من مرحلة التأهيل التي خاضها في أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، بعد موافقة عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، ومحمد عنان طبيب الفريق.