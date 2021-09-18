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حصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي، اليوم السبت، على لقاح فيروس كورونا في إطار الإعداد للموسم الجديد وتولي أحمد عز رئيس الجهاز الطبي الإشراف على عملية تحصين الفريق والتي تمت داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم تحسباً لظهور أي أعراض نتيجة تلقي اللقاح.

ويعود الفريق مساء غداً الأحد لاستئناف تدريباته على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرون من أكتوبر القادم.