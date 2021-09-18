أخبار عاجلة

مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد -
14 عاما على الهواء -
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور) -
3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة -
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن -
تاريخ عظيم متصل بمستقبل واعد.. يوم الوطن بعيون مساعدي "تعليم القنفذة" -
جدل مناهج رابعة ابتدائى الأمهات تسأل عن محتوى المواد الجديدة..وكل التفاصيل الخاصة بطرق تقييم الطلاب -
يهدد بكارثة.. إخلاء عقار مائل مكون من 14 طابق فى الهرم.. بسبب بركة مياه -
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لاعبو البنك الأهلي يحصلون على لقاح

Print
لاعبو البنك الأهلي يحصلون على لقاح فيروس كورونا لاعبو البنك الأهلي يحصلون على لقاح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي، اليوم السبت، على لقاح في إطار الإعداد للموسم الجديد وتولي أحمد عز رئيس الجهاز الطبي الإشراف على عملية تحصين الفريق والتي تمت داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم تحسباً لظهور أي أعراض نتيجة تلقي اللقاح.

ويعود الفريق مساء غداً الأحد لاستئناف تدريباته على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرون من أكتوبر القادم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا

أحمد مجاهد يحذر المرشحين لانتخابات الاندية من فيروس كورونا

إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح فيروس كورونا من راتبه

إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح فيروس كورونا من راتبه

المكسيك تعترض على القيود المفروضة على اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا

المكسيك تعترض على القيود المفروضة على اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا

31 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

31 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا