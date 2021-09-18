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الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن. سجل الآن» بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والشرقية اليوم

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الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن. سجل الآن» بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والشرقية اليوم الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن. سجل الآن» بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والشرقية اليوم

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) اليوم السبت، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 17 ألفًا و345 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية)، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 18 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ولفت «مجاهد» إلى تخصيص 9 أتوبيسات بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وتابع «مجاهد» أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تجهيز 7 مركز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأضاف «مجاهد» أن الحملة ستنتقل غدًا الأحد إلى محافظات (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والإثنين بـ (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الأربعاء الماضي، تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

المصرى اليوم

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