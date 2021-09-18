إزالة 24 حالة تعدي على أملاك الرى بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مناطق المحافظة.

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة، بقيادة اللواء علاء عبدالجابر، رئبس المركز، حملة ازالات مكبرة بقيادة وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 24 حالة تعدى على أملاك دولة ولاية الرى بمساحة 910 متر مربع تقريبا.

شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، نائبا رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وعناصر من الرى، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.