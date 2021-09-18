صبري فواز يكشف عن البوستر الأول لفيلمه «أهل الكهف»

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نشر الفنان صبري فواز البوستر الرسمي الأول لفيلم أهل الكهف والذي تم الانتهاء من معظم مشاهد تصويره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليه صبري وكتب: «انتظروه قريبا جدا».

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميده وريم مصطفي ومحمد فراج وأحمد عيد وصبري فواز ومصطفي فهمي والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إنتاج محمد رشيدي ووليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

ويستعد أبطال العمل للسفر إلى تركيا لتصوير آخر مشاهده وتجري عمليات المونتاج والمكساج بشكل متوازي مع التصوير ومن المقرر عرضه قريباً في دور العرض السينمائية.