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وزارة العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

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وزارة العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا وزارة العدل: سلبية بلاغ وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا

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أعلنت وزارة العدل أنها تلقت إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مراون، وزير العدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه حرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وآمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت الوزارة: «بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات، وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانونى سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين».

ووجهت وزارة العدل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

المصرى اليوم

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