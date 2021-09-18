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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تلقي العمالة غير المنتظمة مكالمات هاتفية من وزارة القوى العاملة بدعوى تحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بالاتصال الهاتفي بأي من العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، موضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن كل المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي «manpower.gov.eg»، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُشيرةً إلى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تنتحل صفة الوزارة، والتي تستهدف استغلالهم.