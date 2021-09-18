كامل الوزير : انتهاء توسعة مدخل طريق العجمي الشهر المقبل

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تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مشروع توسيع كباري العجمي وبرج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، حيث يشمل المشروع توسعة كوبري مدخل العجمي الكيلو 21 على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بعرض 7 متر الذي يبلغ طوله حوالي 960 متر ليصبح 4 حارات مروريه بدلا من حارتين مروريه بعرض أسفلت 14 متر بدلا من 7 متر.

ويشمل زيادة الطول الخرساني ليصبح بطول 540 مترا لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أقصي ارتفاع 6 متر بدلا من 12 وكذلك طريق سطحي بديل لمدخل الكيلو 21 بعرض أسفلت 11 مترا بطول حوالي 680 متر بطريق سطحي بديل لمدخل برج العرب بعرض أسفلت 7 أمتار وطول حوالي 350 مترا، بالإضافة إلى توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهره الإسكندرية الصحراوي بعرض 7 أمتار الذي يبلغ طوله حوالي 890 مترا، ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين، ويشمل زياده الطول الخرساني ليصبح بطول 440 مترا بدلا من 190 مترا، لتقليل ارتفاع حائط التربة المسلحة بالمدخل والمخرج ليصبح أكثر ارتفاع 6 أمتار بدلا من 12 مترا.

وأوضح الوزير، أن القيمة التعاقدية للمشروع 200 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من توسعة كوبرى مدخل العجمي ( الكيلو 21) في 15 / 10 / 2021 والانتهاء من توسعة كوبرى مدخل برج العرب في 15/ 1 / 2022.