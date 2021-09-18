السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء داخل مسجد بقنا

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سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق بقنا، اليوم السبت، على حريق نشب بكشك كهرباء داخل مسجد ناصر بمدينة قنا، دون وجود إصابات بشرية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي بنشوب حريق بكشك كهرباء داخل حرم مسجد ناصر بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء بقنا

وبعد الفحص تبين نشوب حريق داخل كشك كهرباء حرم مسجد ناصر تم السيطرة عليه قبل امتداده للمسجد ولا توجد اصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف أسباب الحريق.