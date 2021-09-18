غدا.. وزيرا المالية وقطاع الأعمال يفتتحان مؤتمر «الصعيد أرض الفرص»

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تعقد مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، غدا الأحد، مؤتمر «الصعيد أرض الفرص.. ومستقبل التنمية في مصر» حول التنمية في الصعيد بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والعديد من المسؤولين والقيادات والمستثمرين وبحضور محافظي الصعيد ورئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات منظمات الأعمال .

ويفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر الاستثمار في صعيد مصر تحت عنوان «الصعيد أرض الفرص» الذي ينعقد يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر 2021 ويدير الجلسة الافتتاحية الاعلامى ايسر الحامدى رئيس مؤسسة عالم المال، وتناقش الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الصعيد أرض الفرص كيف تساهم توجهات الدولة في جذب الاستثمارات للصعيد لتحقيق التنمية المستدامة

يٌخصص جلسة خاصة عن دور البورصة في التمويل وتحقيق التنمية المستدامة، ويتحدث في الجلسة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى محمد النجار المتخصص في الشأن الاقتصادى .

ويستعرض المؤتمر في جلسته الأولى أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال فيما يتعلق بالاستثمار في الصعيد، وذلك في جلسة بعنوان «دور مجتمع الأعمال في تشجيع الاستثمار في الصعيد وأبرز التحديات»

ويتحدث في تلك الجلسة الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين والمهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد هلال ممثل جمعية رجال الاعمال – رئيس الاتحاد المصرى للطاقة المستدامة ويدير الجلسة الدكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى

ويستعرض المهندس عماد عزت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار مسيرة الشركة الناجحة كأكبر شركة استثمار مباشر في جلسة خاصة بعنوان «البريد للاستثمار أكبر شركة استثمار مباشر..والبحث عن فرص جديدة للاستثمارات المستدامة»، ويدير الجلسة الصحفى أرشد الحامدى المتخصص في الشأن الاقتصادى .

ويٌناقش المؤتمر في جلسته الثانية افاق وتحديات توطين الصناعة في صعيد مصر وسٌبل توطين صناعات جديدة في الصعيد، وحقيقة توافر مقومات الإنتاج والنمو الصناعى في الصعيد، وذلك في جلسة بعنوان«كيف يمكن توطين الصناعة في صعيد مصر.. الافاق والتحديات»

ويشارك في الجلسة النائب المهندس معتز محمد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ،اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،والدكتور احمد عبدالحى رئيس مجلس ادارة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، الدكتورة داليا السواح عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، ويدير الجلسة الدكتور هانى ابو الفتوح الخبير الاقتصادى .

فيما تستعرض الجلسة الثالثة بالمؤتمر دور التشريعات الجديدة في دعم التنمية والاستثمار في الصعيد في جلسة بعنوان «الدور التشريعى نحو تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر».

ويشارك في تلك الجلسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومجدى النبراوى رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات – الهيئة العامة للاستثمار، وتدير الجلسة الدكتورة حنان وجدى خالد الخبيرة الاقتصادية.

ويستعرض اللواء اركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة الوادى الجديد، في جلسة خاصة بعنوان «الوادي الجديد فرص كبيرة ومستقبل واعد»، وتدير الجلسة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية.

ويلقى المؤتمر في جلسته الرابعة تحت عنوان «الاستثمارات في القطاع الزراعي في الصعيد.. مشروع 1.5 مليون فدان وأفاق التنمية» الضوء على دور الدولة في زيادة الإستثمارات الزراعية في صعيد مصر وآليات مشروع 1.5 مليون فدان ودوره في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، كما تلقى الجلسة الضوء على مستقبل التنمية في القطاع الزراعى والتوسعات القادمة في الصعيد.

ويشارك في تلك الجلسة المهندس أحمد سيد رئيس مجموعة نهر الخير للاستثمار والتنمية ،والدكتور عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس حسام عبدالقادر رئيس شركة جوجرين والمهندس سامى عايد رئيس مجلس ادارة مجموعة سامى عايد للاعلاف والدواجن، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى محمد النجار المتخصص في الشأن الاقتصادى .

ويٌخصص المؤتمر جلسة بعنوان «دور المسئولية المجتمعية للمؤسسات في تنمية الصعيد»، ويتحدث في تلك الجلسة الدكتورة غادة النشار المدير التنفيذى لصندوق التعليم حياة، المهندس ياسر رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة عمر سعادة للتنمية، وهناء حلمى الرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس ورئيس المسئولية الاجتماعية للشركات، وعبير جويلى مدير ادارة الاستدامة والمسئولية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، وتدير الجلسة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية

ويختتم المؤتمر جلساته بمناقشة دور التمويل في دعم الإستثمار الصناعى والزراعى وإنتاج الطاقة في الصعيد وهل يمثل الصعيد فرصة النمو للقطاع المصرفى، فضلا عن دور البنوك في تحقيق خطط الدولة لتنمية الصعيد وامكانية استخدام اليات تمويل جديدة لتمويل التنمية في الصعيد وذلك في جلسة بعنوان دور التمويل كعصب للتنمية المستدامة في محافظات الصعيد .

ويشارك في الجلسة الختامية على حمزة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة تنمية الصعيد ،و شنتال صباغ نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى وعدلى توما الرئيس التنفيذى لشركة جيمناي أفريقيا التابعة لأوراسكوم القابضة ورنا عدوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة اكيومن القابضة،ووائل عنبة خبير أسواق المال ورئيس شركة الأوائل للاستشارات ،ويدير الجلسة ايهاب سعيد خبير اسواق المال .

ويشارك في المؤتمر عشرات من كبار المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الصعيد، وعدد من رجال الصناعة ورؤساء اللجان ونواب مجلسى النواب والشورى وقيادات العمل المصرفى في البنوك المصرية الكبرى

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رسمية من وزارتي المالية والصناعة والبورصة المصرية وهيئة تنمية الصعيد وجمعية رجال الأعمال واتحاد المستثمرين .

ويأتى تنظيم المؤتمر في اطار ما يشهده صعيد مصر من تحقيق طفرة تنموية في كل المجالات، بدعم من إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبما يمتلكه صعيد مصر من إمكانات هائلة للتنمية والتطور في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والكهرباء .