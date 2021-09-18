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غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية في ديرب نجم

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غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية في ديرب نجم غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية في ديرب نجم

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية ،لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ،بإغلاق مركز للدروس الخصوصية خلف مدرسة التجارة بالمدينة، بعد أن تم إخلاء الطلاب من المكان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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